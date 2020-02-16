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19:10 GMT16 فبراير/ شباط 2020
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    أمير الكويت يستقبل الوزراء المعينين في التعديل الوزاري لأداء القسم... صور

    © REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
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    استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، مساء اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، حيث قدم له كلا من مريم عقيل العقيل وزيرا للشؤون الاجتماعية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، وبراك علي الشيتان وزيرا للمالية ومحمد حجي بوشهري وزيرا للكهرباء والماء.

    موسكو– سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الأمير، وذلك بمناسبة تعيينهم بمناصبهم الجديدة.

    وكان رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، أعلن بأنه صدر مرسوم أميري، مساء اليوم، "يقضي بإجراء تعديل وزاري محدود على التشكيل الحكومي".

    وقال المزرم إن المرسوم تضمن تعيين براك علي براك الشيتان وزيرا لوزارة المالية وتعيين محمد حجي بوشهري وزيرا لوزارة الكهرباء والماء.

    كما تضمن أيضا تعديلا في الحقائب الوزارية لكل من خالد محمد علي الفاضل ليصبح وزيرا للنفط، ومريم عقيل هاشم العقيل لتصبح وزيرا للشؤون الاجتماعية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.

    وكان أمير الكويت كلف، في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة الشيخ صباح الخالد، بتشكيل حكومة جديدة، في ظل أزمة سياسية شهدت اتهامات متبادلة بين عدد من الوزراء وطلبات استجواب برلمانية تتعلق بإهدار المال العام.

    وضمت التشكيلة الوزارية الجديدة في بداية الأمر، خالد الفاضل وزيرا للنفط والكهرباء والماء، وللشؤون الاجتماعية غدير أسيري، وللمالية مريم العقيل.

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    الكلمات الدلالية:
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