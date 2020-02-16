سبوتنيك تدخل "جمعية الزهراء" غرب حلب بعد تطهيرها من "النصرة"... صور

رصدت عدسة "سبوتنيك" مساء اليوم، اللقطات الأولى من منطقة "جمعية الزهراء" الممتدة غرب مدينة حلب، وذلك فور تحريرها على أيدي الجيش السوري.

واتخذت منطقة "جميعة الزهراء" شهرتها الاستثنائية في حياة الحلبيين والسوريين باعتبارها منصة رئيسية لمرابض إطلاق القذائف الصاروخية التي داومت التنظيمات المتشددة على إمطار أحياء المدينة بها خلال سنوات الحرب الطويلة على سوريا.

الجيش السوري في جمعية الزهراء غرب حلب © Sputnik . Karim Taibi

الجيش السوري في جمعية الزهراء غرب حلب © Sputnik . Karim Taibi

الجيش السوري في جمعية الزهراء غرب حلب © Sputnik . Karim Taibi

الجيش السوري في جمعية الزهراء غرب حلب © Sputnik . Karim Taibi

الجيش السوري في جمعية الزهراء غرب حلب © Sputnik . Karim Taibi 1 / 5 © Sputnik . Karim Taibi الجيش السوري في جمعية الزهراء غرب حلب

وخلال الساعات الأخيرة، بدأ انهيار متدحرج لدفاعات تنظيمي "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" (الإرهابيان المحظوران في روسيا) في عشرات البلدات والقرى بريف حلب الغربي، بعد اقتراب الجيش السوري من إطباق فكي كماشة على مواقعهم، عبر تقدم وحداته من منطقة الطامورة غرب المدينة بنحو 15 كيلومترا، على التوازي مع تقدم وحدات أخرى عبر محور "أورم الكبرى" وعلى بعد نحو 12 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من المدينة.