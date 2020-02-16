الحوثي يعلق على إعلان أمريكا مصادرة صواريخ "إيرانية" كانت متجهة إلى اليمن

علق رئيس اللجنة الثورية العليا في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، اليوم الأحد، على إعلان البحرية الأمريكية القبض على سفينة قالت إنها كانت تحمل صواريخ "إيرانية الصنع" في طريقها إلى اليمن.

وقال الحوثي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "تطالعنا الأخبار بأن سفنا في البحر العربي يتم القبض عليها من قبل القراصنة الأمريكان".

وأضاف: "لو كانت كما يدعي القراصنة الأمريكان موجهة (إلى) اليمن لماذا لا تتركها حتى تصل الموانئ اليمنية وتلقي القبض عليها مع أن الموانئ التي تحت سيطرة القوات المسلحة واللجان بالجمهورية اليمنية مطلة على البحر الأحمر".

تطالعنا الأخبار بأن سفنا في البحر العربي يتم القبض عليهامن قبل القراصنةالأمريكان لو كانت كما يدعي القراصنة الأمريكان موجهه اليمن لماذا لاتتركها حتى تصل الموانئ اليمنية وتلقي القبض عليهامع ان الموانئ التي تحت سيطرة القوات المسلحة واللجان بالجمهورية اليمنية مطلة على البحر الأحمر !؟ — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) February 16, 2020

وكانت البحرية الأمريكية قالت الخميس الماضي، في بيان على موقعها الرسمي، إنها "صادرت 150 صاروخا غير شرعي على متن سفينة ببحر العرب، الأحد الماضي".

وأضاف بيان البحرية الأمريكية أن "الصواريخ الـ 150 التي صودرت في بحر العرب من النوع المضاد للدبابات".

وأشار إلى أن "مكونات الصواريخ المصادرة في بحر العرب إيرانية التصميم"، لافتا إلى أن "الأسلحة المصادرة في بحر العرب تضم 3 صواريخ (أرض-جو) إيرانية".

وأوضح البيان أن "الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين باليمن مما يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الذي يحظر توريد أو بيع أو نقل الأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الحوثيين".

من جانبها، رحبت الحكومة اليمنية، بإعلان الجيش الأمريكي ضبط الصواريخ، معتبرة ذلك "انتهاك صارخ لقرار المجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة للحوثيين".