الحوثي يعلق على إعلان أمريكا مصادرة صواريخ "إيرانية" كانت متجهة إلى اليمن

وقال الحوثي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "تطالعنا الأخبار بأن سفنا في البحر العربي يتم القبض عليها من قبل القراصنة الأمريكان".
وأضاف: "لو كانت كما يدعي القراصنة الأمريكان موجهة (إلى) اليمن لماذا لا تتركها حتى تصل الموانئ اليمنية وتلقي القبض عليها مع أن الموانئ التي تحت سيطرة القوات المسلحة واللجان بالجمهورية اليمنية مطلة على البحر الأحمر".
تطالعنا الأخبار بأن سفنا في البحر العربي يتم القبض عليهامن قبل القراصنةالأمريكان لو كانت كما يدعي القراصنة الأمريكان موجهه اليمن لماذا لاتتركها حتى تصل الموانئ اليمنية وتلقي القبض عليهامع ان الموانئ التي تحت سيطرة القوات المسلحة واللجان بالجمهورية اليمنية مطلة على البحر الأحمر !؟— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) February 16, 2020
وكانت البحرية الأمريكية قالت الخميس الماضي، في بيان على موقعها الرسمي، إنها "صادرت 150 صاروخا غير شرعي على متن سفينة ببحر العرب، الأحد الماضي".
وأضاف بيان البحرية الأمريكية أن "الصواريخ الـ 150 التي صودرت في بحر العرب من النوع المضاد للدبابات".
وأشار إلى أن "مكونات الصواريخ المصادرة في بحر العرب إيرانية التصميم"، لافتا إلى أن "الأسلحة المصادرة في بحر العرب تضم 3 صواريخ (أرض-جو) إيرانية".
بيان من القيادة المركزية الأمريكية: البحرية الأمريكية تضبط أسلحة غير شرعية في #بحر_العرب.#سنتكام #سنتكوم #شراكة_حقيقية #ايران pic.twitter.com/LCu6VEv5ct— U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) February 13, 2020
وأوضح البيان أن "الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين باليمن مما يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الذي يحظر توريد أو بيع أو نقل الأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الحوثيين".
من جانبها، رحبت الحكومة اليمنية، بإعلان الجيش الأمريكي ضبط الصواريخ، معتبرة ذلك "انتهاك صارخ لقرار المجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة للحوثيين".
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