الرياض تتوقع من ألمانيا رفع حظر الأسلحة المفروض على المملكة

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الاثنين، إن الرياض تتوقع أن ترفع الحكومة الألمانية الحظر على صادرات الأسلحة إلى المملكة.

موسكو - سبوتنيك. وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" أشار الوزير السعودي إلى أنه بالرغم من الهجوم على المنشآت النفطية السعودية العام الماضي، (الذي اتهمت فيه الرياض إيران)، فإن الحكومة الألمانية لا تعطي الإذن لتوريد الأسلحة إلى السعودية، معتبرا هذا الإجراء "لا ينسجم مع إطار العلاقات الجيدة" بين البلدين.

وأشار الوزير إلى أن الهجمات على مواقع أرامكو السعودية أدت إلى انخفاض إنتاج النفط في المملكة بمقدار النصف.

ونقلت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية عن الوزير قوله "نأمل أن تتفهم ألمانيا أننا بحاجة إلى وسائل دفاعية لحماية أنفسنا".

وفي سبتمبر من العام الماضي ، مددت الحكومة الألمانية الحظر على إمدادات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية لمدة ستة أشهر أخرى، حتى 31 مارس/آذار 2020.

وفرضت ألمانيا في أكتوبر/تشرين الأول عام 2018 حظراً كاملاً على صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، وهو ما ينطبق أيضًا على توريد المكونات الألمانية لمشروعات الأسلحة المشتركة مع المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن ألمانيا تقطع إمدادات الأسلحة عن المملكة العربية السعودية، حتى اكتمال التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وفي فبراير/شباط عام 2019، قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن مسألة استئناف ألمانيا لإمدادات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، ترتبط بحل النزاع في اليمن.