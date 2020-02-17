مصر تعلن انتهاء الحجر الصحي للعائدين من الصين وخلوهم من الإصابة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الاثنين، انتهاء فترة الحجر الصحي لمواطنيها العائدين من الصين، وخلوهم جميعا من الإصابة بـ"فيروس كورونا".

وقالت وسائل إعلام مصرية ، إن "الوزارة أخلت 617 شخصا، من معسكر الحجر الصحي، بعد قضاء 15 يوما تحت الملاحظة الطبية، وتم إجلاؤهم باستخدام 10 أتوبيسات، في مجموعتين الأولى تتوجه للقاهرة والثانية ستتوجه إلى الإسكندرية، إضافة إلى الأطقم الطبية والخدمات المعاونة من مدينة مرسى مطروح".

وقالت وزيرة الصحة المصرية الدكتور هالة زايد، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر معسكر الحجر الصحي، إنه "تم فحص جميع المتواجدين في المعسكر، والتأكد من عدم إصابتهم أو حمل أي منهم لفيروس الكورونا، خاصة خلال فترة حضانة المرض المقررة من 10 إلى 14 يوما، كما تم عمل ملفات صحية الكترونية، تشمل جميع الفحوصات الطبية، الخاصة بكل شخص من نزلاء المعسكر وعددهم 617 شخصا، وسيتم متابعتهم صحيا".

وأضافت إن "جميع المصريين العائدين من ووهان الصينية معافين تماما وبصحة جيدة ولا يعانون من أى أمراض وبائية"، مؤكدة أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يتابع لحظة بلحظة حالتهم، حتى انتهاء وفض معسكر الحجر الصحي".

وأوضحت وزيرة الصحة، أن الجميع تكاتف من أجل توفير أفضل سبل الرعاية الصحية لكل العائدين من ووهان، مضيفة أن "مصر فخورة بكل الأبطال الذين شاركوا في الحجر الصحي على مدار 14 يوما"، لافتة إلى أنه سيتم تكريم أبطال الوزارة من أطباء وتمريض ومسعفين أفضل تكريم.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، قد أعلنتا، يوم الجمعة الماضي، عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص "أجنبي".

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 1770 شخصا، والمصابين إلى 70548 ألف شخص، وشفاء نحو 9419 حالة منذ اكتشاف هذه المرض القاتل.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "تلقت لجنة شؤون الصحة معلومات من 31 مقاطعة، تؤكد تسجيل 2048 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين إلى 70548 ألف شخص. وفارق الحياة أيضا 105 أشخاص، أمس الأحد، لترتفع حصيلة وفيات فيروس "كورونا" في الصين إلى 1770".