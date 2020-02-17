زلزال يضرب المدينة المنورة... والمساحة الجيولوجية تكشف تفاصيله

رصد المركز الوطني للزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، اليوم الاثنين، هزة أرضية شمال غرب المدينة المنورة.

وأوضحت المساحة الجيولوجية، عبر حسابها على "تويتر"، أن "الهزة الأرضية بلغت قوتها 2.18 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 5.4 كيلومتر في تمام الساعة 11".

— هيئة المساحة الجيولوجية السعودية (@SgsOrgSa) February 17, 2020

​من جانبه، قال الناطق باسم هيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، إن المركز الوطني للزلازل والبراكين في السعودية قد رصد اليوم الاثنين الموافق 17-02-2020، هزة أرضية في شمال غرب المدينة المنورة، مؤكدا أن تلك الهزة كانت ضعيفة على مقياس ريختر وقد بلغت قوتها 2.18 وعمق 5.4 في تمام الساعة 11.35.