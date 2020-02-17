تسجيل
11:50 GMT17 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    طلبة في مدرسة مصرية

    بعد تحذيرات من "لعبة قاتلة" تجتاح المدارس في مصر... الأزهر يصدر بيانا

    © AFP 2019 / KHALED DESOUKI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104422/59/1044225968.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202002171044572657-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7/

    أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى، مساء اليوم الاثنين 17 فبراير/شباط، بيانا بشأن "لعبة قاتلة" اجتاحت المدارس في مصر.

    وأعلن المركز في بيان نقله موقع "مصراوي" بأن اللعبة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم "كسارة الجمجمة" أو scull breaker، ليست إلا سلوكا "عدوانيا مرفوضا ومحرما".

    وتابع "على الرغم من أن نهاية الفيديو ضَّاحكة، إلَّا أن قصَّة الفتى المصرُوع المؤلمة لم تنتهِ بعد".

    طلبة في مدرسة مصرية
    © AFP 2019 / KHALED DESOUKI
    مصر... تحرك عاجل من وزارة التعليم بعد انتشار "لعبة قاتلة" في المدارس
    واستمر بقوله "الحقُّ أن لُعبة كهذه ليست من مثُيرات الضَّحك لدى أصحاب الطبائع السّوية، ولا دُعابة فيها أو تسلية البَتَّة، إذ هي لعبة الموت في الحقيقة، وتؤدي إلى إصابات بالغة، وأضرار جسيمة، كاختلال القُدرات العقلية والإدراكية، وارتجاج المخ ونزيفه، وكسر الجُمجمة، وكسر العمود الفقريّ، وإصابة الحبل الشّوكيّ، والشّلل، والموت".

    وشدد المركز على أن "الإسلام حذر من تعريض النّفس لمواطن التهلكة".

    وأشار المركز إلى أن "الإنسانَ أمر بحفظِ حياةِ وصحةِ نفسه أمره كذلك بحفظِ حياةِ وصحةِ غيره، وحرَّم إيذاء النفس أو الغير بأي أنواع الإيذاء؛ إذ المؤمن سلام لكل من حوله".

    وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه إذ يُبيّن حكم هذا السُّلوك المرفوض والمُحرَّم، يهيب بأولياء الأمور في البُيوت، والمُعلمين في قطاعات التَّعليم ومراحله أن يُنكروا أمثال هذه التَّصرفات غير المسئولة من الأبناء والطلاب، وأن يوجِّهوهم لما فيه سلامتهم، وأن يَحُولوا بينهم وبين إيذاء أنفسهم أو غيرهم.

    وشدِّد المركز على ضرورة تكاتف أبناء الوطن ومؤسساته الدِّينية والإعلامية والتَّعليمية والتَّثقيفية؛ للتوعية بأخطار ثقافة التقليد الأعمى، ونبذ كل السُّلوكيات العُدوانية المُشينة، ورفض جميع الأفكار الهدَّامة والدَّخيلة على مجتمعاتنا عبر بوابات الشَّبكة العنكبوتية (الإنترنت)، والحرص على تدعيم الاستقلالية لدى أفراد المجتمع عامة، والنشء خاصة.

    وكانت وزارة التربية والتعليم المصرية، قد أصدرت بيانا عاجلا، بشأن انتشار "لعبة قاتلة" في المدارس المصرية منقولة من تطبيق "تيك توك" الشهير.

    وقالت وزارة التعليم، وفق ما نقلته صحيفة "اليوم السابع" إنها أصدرت تعليمات رسمية إلى المدارس بحظر تلك اللعبة الخطيرة القاتلة بين طلاب المدارس.

    وطالبت الوزارة مديري المديريات والإدارات والمدارس ومسؤولي الأنشطة والإخصائيين النفسيين ومجال أمناء الآباء والمعلمين، بضرورة توعية الطلاب، حول خطورة مثل هذه الألعاب وضمان عدم ممارستها، حرصا على سلامتهم.

    قالت الوزارة إنه ينبغي التركيز على أن تكون الأنشطة المدرسية متلائمة مع كل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة.

    وكانت لعبة " scull breaker"، قد انتشرت عبر تطبيق "تيك توك"، والتي تعتمد على استدراج طالبين أو طالبتين لزميل ثالث لهما.

    ثم يطلب الاثنين من الطالب الضحية أن يقفز ليسجلا قفزته عبر الفيديو، ثم يقوما بعرقلته من الخلف، ويصورا المشهد عبر الفيديو، ثم يقوما بنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق "تيك توك".

    وحذرت تقارير مصرية عديدة من أن تلك اللعبة يمكن أن تؤدي إلى إصابات خطيرة للطلبة، أو حتى خطر الوفاة.

    وقالت التقارير إن السقوط قد ينجم عنه ارتطام الرأس بشدة على الأرض، ما قد يحدث خدوش أو كسور بالجمجمة أو نزيف بالمخ، ما قد يكون سببا في الإصابة بالشلل النصفي أو الانزلاق الغضروفي العنقي، أو قد يؤدي السقوط إلى حدوث كسر في الفقرات الظهرية.

    انظر أيضا:

    وزير التعليم المصري: 70% من عناصر داعش "مهندسين"
    السيسي يبحث وضع التعليم في مصر وموقف المشروعات القومية
    "التعليم" المصرية تعلق على جملة "قال تعالى: مصر مهد الحضارة" الواردة في امتحان
    مصر... تحرك عاجل من وزارة التعليم بعد انتشار "لعبة قاتلة" في المدارس
    الكلمات الدلالية:
    وزارة التعليم العالي المصرية, وزارة التعليم, لعبة, الأزهر الشريف, الأزهر, المدرسة, مدرسة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عرض جوي لفرقة الاستعراض الجوي الروسية ستريجي، في إطار حملة الخدمة العسكرية التعاقدية في القوات المسلحة لروسيا الاتحادية - اختيارك! في كراسنودار الروسية، 8 فبراير 2020
    أبرز صور أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    مجلس الشيوخ يحد من حرية التصرف ترامب مع إيران
    مجلس الشيوخ يحد من "حرية تصرف" ترامب مع إيران
    إنفوجرافيك نور محمدوف
    حبيب نورمحمدوف أحد أقوى المقاتلين في التاريخ
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك