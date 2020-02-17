الجيش السوري يحرر بسرطون وحور وعنجارة في ريف حلب الغربي...خريطة

أحرز الجيش السوري تقدما جديدا في ريف حلب الغربي محررا عددا من القرى والبلدات بعد معارك عنيفة مع المجموعات الإرهابية.

واستطاعت وحدات من الجيش السوري التقدم في ريف حلب الغربي، وسيطرت على مناطق وقرى بسرطون وحور وعنجارة بعد معارك عنيفة مع المجموعات الإرهابية، بحسب وكالة "سانا".

وبحسب المصدر، فإن وحدات الجيش السوري تواصل تقدمها وعملياتها في ريف حلب، بهدف محاربة الإرهاب في المنطقة.

ومن جهتها نشرت قناة "السورية" مشاهد لبلدة كفر حمرة بريف حلب الشمالي بعد تحريرها من قبل وحدات الجيش السوري.

يتبع..