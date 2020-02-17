شعث: استمرار الأونروا التزام من المجتمع الدولي بحق اللاجئين الفلسطينيين

موسكو- سبوتنيك وذكر شعث، في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين على هامش مشاركته في مؤتمر فالداي، "الأونروا كانت حلا مؤقتا لمشكلة اللاجئين، إلى أن يعود اللاجئون إلى بلادهم، لكن اللاجئين لم يعودوا إلى بلادهم، حتى اللاجئون في داخل فلسطين اللذين طردوا مما أصبح إسرائيل إلى الضفة الغربية وغزة، أيضا لا حل حتى الآن، لذلك وجود الأونروا واستمراراها يمثل حقيقة تمسك الأسرة الدولية بحق اللاجئين".

وأوضح المستشار أنه "لا بد من تعويض النقص الذي افتعلته أمريكا بوقف تمويلها لوكالة الغوث وتبعتها بعض الدول الأخرى، الدول الباقية عليها أن تظل ثابتة، أوروبا لم تتغير والدول العربية التي تدفع لم تتغير وروسيا لم تتغير فلذك نأمل أن تبقى الأونروا إلى أن نحل قضية اللاجئين".