وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة يصل إلى موسكو ويشارك في مؤتمر فالدي

أعلن رئيس معهد الاستشراق في أكاديمية العلوم الروسية، فيتالي ناعومكين، أن وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الهادي الحويج، الذي يتواجد في موسكو حاليا، سيشارك في الجلسة القادمة لمؤتمر نادي فالداي.