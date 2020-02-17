الملك سلمان يستقبل الرئيس الأريتري

استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الاثنين 17 فبراير/شباط، الرئيس الأريتري، أسياس أفورقي.

وقالت صحيفة "الجزيرة" السعودية إن الملك سلمان رحب بالرئيس الأريتري، وكافة الوفد المرافق له.

وحضر اللقاء بين العاهل السعودي والرئيس الأريتري عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين وقادة القطاعات العسكرية، وتناقش الطرفان في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما أقام الملك سلمان مأدبة غداء، تكريما للرئيس الأريتري والوفد المرافق له.