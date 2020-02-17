"بي آر إف" البرازيلية تعلق تصدير الدواجن من مصنعين إلى السعودية

قالت شركة "بي آر إف" البرازيلية للصناعات الغذائية، اليوم الاثنين، إن اثنين من مصانعها فرض عليهما حظر مؤقت على تصدير الدواجن إلى السعودية بسبب مخالفات مزعومة في إنتاج العلف، كشف عنها تحقيق أُجري في الفترة من 2014 الى 2018 .

وأضافت الشركة أن أحد المصنعين اللذين يشملهما الحظر لا يبيع أي شيء إلى السعودية، فيما يصًدر الآخر نحو ستة آلاف طن شهريا الى المملكة، ويقع المصنعان في ولاية بارانا في جنوب البرازيل.

وقالت الشركة إن خمسة مصانع أخرى ما زال مسموحا لها بتصدير الدواجن الى السعودية.

وفي ديسمبر كانون الأول، وجه ممثلو الحكومة البرازيلي اتهامات رسمية إلى 11 شخصا، فيما يتعلق بتحقيق جنائي يتهم "بي آر إف"، أحد أكبر مصدري الدواجن في العالم، بالتهرب من فحوصات للسلامة الغذائية.

وقالت الشركة إنها تتعاون مع التحقيق بشأن مخالفات في عملياتها الصناعية، والذي تجريه السلطات البرازيلية وسلطات دولية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت "بي آر إف" عن اتفاقية لاستثمار حوالي 120 مليون دولار لبناء أول مصنع لها لتصنيع الدواجن في السعودية، في مسعى لتعزيز وضعها في سوق تنمو بوتيرة سريعة.