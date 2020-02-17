خطوة قد تغضب أمريكا... معتقل إيراني يعود مع ظريف من ألمانيا

قال عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن مواطنا إيرانيا كان معتقلا في ألمانيا عاد إلى بلاده بعد جهود دبلوماسية للإفراج عنه.

وأوضح موسوي أن "الرجل، يدعى أحمد خليلي، عاد برفقة وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي كان في ألمانيا لحضور مؤتمر ميونيخ للأمن"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وقال موسوي وفقا لما نقله التلفزيون الرسمي "السيد أحمد خليلي، وهو مواطن إيراني اعتقل في ألمانيا بطلب من وزارة العدل الأمريكية وكان معرضا للتسليم لأمريكا بحجة أنه خالف العقوبات الأمريكية القاسية وغير القانونية، أُفرج عنه الليلة الماضية وعاد للوطن مع وزير الشؤون الخارجية".

وأضاف بأن الإفراج عنه تم من خلال "مشاورات دبلوماسية مكثفة وبالتعاون الفعال من القضاء (الإيراني) وجهاز المخابرات التابع للحرس الثوري".

ولم يكشف موسوي كيف خرق خليلي العقوبات الأمريكية، وكذلك لم يوضح كيف ساهم القضاء ومخابرات الحرس الثوري في قرار الإفراج عنه.

وتوجه الولايات المتحدة الأمريكية اتهامات لأشخاص، داخل إيران وخارجها، بخرق عقوباتها على إيران، والثلاثاء الماضي وجهت وزارة العدل الأمريكية، اتهامات لخمسة أشخاص في تكساس ونيويورك بزعم أنهم تآمروا لانتهاك عقوبات النفط المفروضة على إيران بترتيب شراء النفط من إيران وبيعه لمصفاه في الصين.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 8 مايو/ أيار 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران، معتبرا أن الاتفاق لا يمنع ما أسماه "نشاط إيران المزعزع في المنطقة".