الأسد: مستمرون بتحرير إدلب وحلب بغض النظر عن الفقاعات الصوتية الآتية من الشمال

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن الجيش السوري مستمر بعملية تحرير إدلب وحلب بغض النظر عما أسماه "الفقاعات الصوتية" الآتية من الشمال، مشيرا إلى أن هذه العمليات ستتم لاستعادة كل شبر من أراضي الجمهورية العربية السورية.

وقال الرئيس السوري في كلمة متلفزة هنأ فيها السوريين وأبناء حلب بانتصارات الجيش السوري في محافظة حلب:

"معركة تحريرِ ريفِ حلب وإدلب مستمرةٌ بغض النظر عن بعض ‏الفقاعات الصوتية الفارغة الآتية من الشمال، كما استمرارُ معركة تحرير كلِ ‏التراب السوري وسحق الإرهاب وتحقيق الاستقرار".

وأشار الرئيس الأسد: "ونحن نعيش أوقات الفرح علينا أن نتذكر أن هذه اللحظات حققتها ‏سنوات من الألم واللوعة والحزن، لغياب عزيز ضحى بروحه من أجل حياة ‏وسعادة الآخرين، وإذ ننحني إجلالاً أمام عظمة شهدائنا وجرحانا، فإنه من واجبنا ‏أن نقف احتراماً أمام عظمة عائلاتهم الجبارة... وإذا كان النصر يهدى، فلهم، وإذا ‏كان لأحد فضلٌ فيه، فهم أصحاب الفضل".

وأضاف الأسد: "مع كل قذيفة سقطت سقط معها الخوف و ازدادت الرغبة بالتحدي... ‏مع كل شهيد ارتقى، سمت الروح الوطنية و تجذر الإيمان بالوطن".

وقال الأسد: "في عالمنا الواقعي بقيت حلب الحقيقية، حلب التاريخ والعراقة و‏الأصالة. ولأنها كذلك فإن شعبها لم يقبل بالصمود فقط بما يعنيه من تحمل للألم ‏والمعاناة والخضوع للأمر الواقع، و إنما بما يعنيه من عمل وانتاج استمر خلال ‏سنوات الحصار". ‏

ويواصل الجيش السوري عملياته في ريف حلب الغربي، بعدما نجح مساء أمس في تطهير عشرات البلدات والقرى الممتدة على منطقة تقارب مساحتها 200 كيلومترا مربعا، وسط انهيار كبير في صفوف مسلحي "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" المنتشرين في المنطقة.

يذكر أن تركيا هددت في الأيام الماضية الجيش السوري وحذرته من عملياته التي يقوم بها في إدلب وحلب في حين أعطى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للجيش السوري مهلة حتى نهاية شهر فبراير/شباط للانسحاب إلى ما خلف نقاط المراقبة التركية.