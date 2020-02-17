الحكومة الليبية المؤقتة تصف التصرفات التركية بمحاولة "غزو جديدة"

أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة، عبدالهادي الحويج، عن أمله في انتهاء الصراع الداخلي في بلاده قريبا، واصفا التصرفات التركية في ليبيا بمحاولة غزو البلاد.

موسكو - سبوتنيك. وقال الحويج للصحفيين، على هامش مؤتمر الشرق الأوسط الذي ينظمه حاليا نادي "فالداي": "نأمل أن ينتهي العدوان التركي قريبا، وأن تنتهي المواجهة المسلحة، وأن تتحرر العاصمة، وأن تتفكك التشكيلات المسلحة".

وأضاف الحويج: "هذا ليس تدخلا تركيا، وإنما عدوان، إنها محاولة جديدة لغزو ليبيا من قبل تركيا".

وكانت أنقرة قد أعلنت، في وقت سابق، إرسال قوات لدعم قوات حكومة الوفاق الوطني على صعيد التدريب والاستشارة.

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من نيسان/أبريل من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف الذين يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.