اشتباكات بين قوة سعودية ومسلحين قبليين في اليمن

اندلعت اشتباكات، اليوم الاثنين، بين قوة سعودية عاملة ضمن التحالف العربي، ومسلحين قبليين في محافظة المهرة شرقي اليمن، أسفرت عن جرح شخص في صفوف القبليين.

وأبلغ مصدر في السلطة المحلية بالمحافظة، وكالة "سبوتنيك"، بأن اشتباكات اندلعت بين رتل عسكري سعودي مدعوما بآليات يمنية، وبين قبليين في مفرق فوجيت الرابط بين مديريتي حات وشحن شمال المهرة.

ووقعت الاشتباكات إثر منع القبليين توجه تلك القوات إلى منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان، الذي يشهد توترا منذ الأمس على خلفية منع الإدارة السعودية إدارة المنفذ من إدخال بضائع.

وأضاف أن الاشتباكات تزامنت مع تحليق مكثف لمروحيات "أباتشي" سعودية في سماء المنطقة.

وحسب المصدر، فإن جريحا سقط في صفوف القبليين الذين يمنعون مرور الآليات العسكرية السعودية.

ويخضع منفذا شحن وصرفيت البريان ومطار الغيظة وميناء نشطون في المهرة، لإدارة قوات التحالف التي تمنع دخول سيارات الدفع الرباعي وأجهزة الاتصالات ومعدات وتجهيزات لإمكانية استخدامها لأغراض عسكرية من قبل جماعة "أنصار الله".