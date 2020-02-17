السيسي يفتتح مصنعا عسكريا جديدا

ذكرت ذلك بوابة "أخبار اليوم" المصرية، مشيرة إلى أن السيسي افتتح "مصنع 300" الحربي، بشركة أبو زعبل للصناعات، المتخصصة في ذخائر الأسلحة المتعددة الصغيرة والمتوسطة والقذائف.

وقالت الصحيفة المصرية، إن الرئيس المصري تفقد عددا من خطوط الإنتاج، وتحدث مع المهندسين المشرفين على الصناعة، كما افتتح عددا آخر من المشروعات الجديدة للإنتاج الحربي عبر الفيديو كونفرنس، في المصانع الحربية 144 في بنها، و270 في قها، و999 في حلوان.

وأضافت الصحيفة: "حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي، ووزير الإنتاج الحربي محمد العصار، والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة، إضافة إلى عدد من الوزراء".