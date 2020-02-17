وزير الإعلام السوداني: قد يتم تسليم البشير لمحكمة الجنايات الدولية

قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، إن الرئيس السابق عمر البشير، قد يتم تسليمه إلى محكمة الجنايات الدولية، وقد يتم محاكمته في محكمة خاصة أو مشتركة في الخرطوم.