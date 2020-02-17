"سبوتنيك" ترصد طريق حلب - غازي عنتاب الدولي بعد تطهيره من "القاعدة"... فيديو وصور

جالت كاميرا "سبوتنيك" على المقاطع التي حررها الجيش السوري أمس من الطريق الدولي (حلب - غازي عنتاب) الممتد شمال غربي حلب وصولا إلى الأراضي التركية.

رصدت "سبوتنيك" بدء عودة المهجرين من سكان البلدات المحررة لتفقد منازلهم وممتلكاتهم، وذلك للمرة الأولى منذ سيطرة تنظيم "القاعدة في بلاد الشام" عليها قبل سنوات.

وإلى ما قبل الحرب على سوريا، كان طريق (حلب - غازي عنتاب) شريانا تجاريا دوليا يربط دول أوروبا بالخليج.

© Sputnik . KAREEM TEEBI طريق حلب غازي عينتاب الدولي

وتمكن الجيش السوري أمس من تطهير عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الغربي والشمال الغربي ومنها "كفر حمرة" و"حيان" و"عندان" و"بيانون" و"الليرمون" وعدد كبير من التلال الحاكمة، وترتصف جميعها على المقطع الذي كانت تسيطر عليه "جبهة النصرة" (القاعدة في بلاد الشام) من الطريق الدولي.

© Sputnik . KAREEM TEEBI طريق حلب غازي عينتاب

ومع تحرير هذا المقطع، يكون الجيش السوري قد سيطر على القسم الأكبر من الطريق الدولي بعد ضمه إلى مقطع آخر كان الجيش السوري قد سيطر عليه خلال معارك تحرير أحياء حلب الشرقية، بدءا من منطقة نبل والزهراء وصولا إلى محيط مدينة تل رفعت شمالا.

© Sputnik . KAREEM TEEBI الجيش السوري في ضواحي حلب الشمالية الغربية بعد قضائه على تنظيم "جبهة النصرة"

وفي الوقت الراهن، تسيطر تنظيمات مسلحة موالية للجيش التركي تنتشر في مدينة "اعزاز" وريفها، وهي تشكل القسم الحدودي من الطريق الدولي.