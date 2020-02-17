4 ملفات تصدرت لقاء الملك سلمان ورئيس إريتريا

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس إريتريا، أسياس أفورقي، الذي يزور المملكة.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الملك سلمان وأفورقي، استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأحداث في القرن الأفريقي والمنطقة.

وتابعت: "كما أكد العاهل السعودي أهمية ودور مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن في تنمية وتعزيز فرص التعاون في شتى المجالات".

ولفتت "واس" إلى أن المباحثات، التي جرت اليوم في الرياض بين الملك سلمان والرئيس الإريتري، حضرها الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، والأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، إضافة إلى سفير السعودية لدى دولة إريتريا صقر بن سليمان القرشي، ووزراء آخرين.

ولفتت الوكالة، إلى أن المباحثات حضرها من الجانب الإريتري، وزير الخارجية عثمان صالح محمد، ومستشار الرئيس يماني قبراب، ومدير مكتب الرئيس الأمين حسن الأمين، والقائمة بالأعمال في سفارة دولة إريتريا لدى المملكة ويني قيهير.