البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا في البحر المتوسط

أعلنت صفحة المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، اليوم، تنفيذ تدريب عسكري بين القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية، في البحر المتوسط.

وبحسب الصفحة، نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا بحريا عابرا بمنطقة تدريب اللنشات والصائدات بنطاق الأسطول الشمالى في البحر المتوسط وذلك بمشاركة صائدة الألغام المصرية "البرلس" وصائدة الألغام الفرنسية "CAPRICORNE" وذلك عقب انتهاء زيارتها الناجحة إبى ميناء الأسكندرية.

وأشارت الصفحة إلى أن هذه التدريبات تأتي فى ظل توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية ومنها التدريب على إزالة الألغام في البحر وكذلك التدريب على تحييد الألغام باشتراك عناصر من مقاتلي القوات الخاصة البحرية التي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية والعناصر المشاركة على تنفذ المهام بكل دقة .

تأتي تلك التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية وبما يساهم فى صقل المهارات وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال ودعم جهود الأمن والإستقرار البحري في المنطقة.