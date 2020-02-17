إلغاء 10 رحلات للجوية الجزائرية بسبب إضراب المضيفين

أضرب مضيفو الخطوط الجوية الجزائرية عن العمل، اليوم الاثنين، ما تسبب بتعطل رحلات الجوية الجزائرية.

وتسبب الإضراب بإلغاء 10 رحلات جوية كانت مقررة على برنامج الشركة، منها 7 رحلات دولية، و3 داخلية.

وبحسب مصادر مسؤولة من داخل المطار لموقع "النهار" فإن الرحلات الملغاة كانت متوجهة نحو مطارات فرنسا وإسبانيا وبلجيكا ومصر.

وأشارت المصادر بأن المفاوضات بدأت بين إدارة الجوية الجزائرية ومستخدمو الملاحة الجزائرية بمحاولة لإيقاف الإضراب.

وزودت الجوية الجزائرية مؤخرا إسطولها بطائرات كبيرة الحجم، بهدف نقل أكبر عدد ممكن من الركاب والمسافرين.