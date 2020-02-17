السعودية... عزل الطالبات المصابات بـ"القمل" وتحديد شرط عودتهن

منحت وزارة التعليم السعودية، قائدات المدارس صلاحية عزل أية طالبة مصابة بالقمل الطفيلي، وإشعار أولياء الأمور بهذه الخطوة، مع عدم السماح لهن بالحضور قبل إحضار تقرير طبي يفيد بالشفاء من هذا المرض المعدي.

وقالت مصادر لصحيفة "عاجل"، إنه سيتم تحويل المصابات إلى الوحدة الصحية، وعدم السماح لهن بمخالطة الطالبات إلا بتقرير من الوحدة.

وحصرت وزارة التعليم أمراضا معدية وأصدرت دليل التعامل مع الحالات المعدية للتعامل معها في جميع المدارس للتدخل السريع للحد من انتشارها حال أي اشتباه.

وحددت وزارة التعليم عدة أمراض مثل الإنفلونزا الفيروسية وكورونا والنكاف والسعال الديكي، والالتهاب الكبدي الفيروسي والتهاب الأمعاء الفيروسية والجرثومية والكوليرا.

وتتضمن قائمة وزارة التعليم حمى الطفح الجلدي وجدري الماء والحصبة والحصبة الألمانية والأمراض الجلدية مثل القمل والجرب.

وشددت الوزارة على ضرورة التخلص من نواقل الأمراض ومكافحتها، وهي الفئران والذباب والقمل عبر تطبيق إجراءات وقائية عامة وتفقد الطلاب والطالبات في كل صباح.