"بعدها لن نستورد طلقة واحدة"... وزير مصري يكشف تفاصيل خطة بلاده لصناعة الأسلحة

قال الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي في مصر، إن هناك خطة لتطوير صناعة الأسلحة والذخائر في البلاد.

وأوضح العصار على هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مجموعة من المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، متمثلة في شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (م/300)، "الوزارة وضعت خطة بالتعاون مع وزارة الدفاع لتطوير صناعة الأسلحة والذخائر المنتجة داخل الشركات التابعة، وبعد تطبيقها لن تستورد مصر طلقة ذخيرة واحدة".

جزء من كلمة الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال افتتاح مصنع "300 الحربي"#الحياة_اليوم pic.twitter.com/JjpFXuKgeq — AlHayahTV (@AlHayah1TV) February 17, 2020

​وأشار الوزير إلى تقسيم تكلفة خطة التطوير على 3 سنوات لتنفذها بشكل جيد، بحسب موقع صحيفة "المال".

وتابع الوزير "مصر تستهدف تصنيع سلاحها بأيدى أبنائها".

وفي السياق ذاته قال الوزير محمد العصار، في اتصال هاتفي مع فضائية "صدى البلد" إن أوضاع الوزارة تغيرت للأفضل منذ عام 2014، بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحدد رؤى ويحل المشكلات.

وأضاف "الهدف من وزارة الإنتاج الحربي هو تلبية احتياجات القوات المسلحة".

وأشار إلى أن شركات الإنتاج الحربي تصنع كافة الدبابات والعربات المدرعة والكباري وأجهزة الاتصالات للقوات المسلحة.

وتابع "ننتج دبابة بمصانعنا بأيدي مصرية وبالتعاون مع الجانب الأمريكي، فضلًا عن إنتاج عربات مدرعة بإمكانيات وتصميمات مصرية كاملة".

د. محمد العصار: وزارة الإنتاج الحربي لديها 20 شركة تقوم بتصنيع كل الدبابات والعربات المدرعة والكباري والأجهزة اللاسلكية #صدى_البلد#قناة_صدى_البلد pic.twitter.com/pb5uK80jxG — صدى البلد (@baladtv) February 17, 2020

​واليوم افتتح الرئيس السيسي مجموعة من المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، (شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (م/300) بمساحة 371 فدانًا، والذي يتخصص فى إنتاج الأسلحة والذخيرة "صغيرة، متوسطة، ثقيلة"، و"الطبنجات، البنادق الآلية، الرشاش المتعدد").

وكذلك افتتح عددًا من خطوط الإنتاج عبر الفيديو كونفرانس، التي تضمنت مشروع الألواح الشمسية بشركة بنها للصناعات الإلكترونية (م/144) بمساحة 700 متر مربع، وبطاقة إنتاجية (50) ميجاوات سنوياً، ومشروع البطاريات بشركة قها للصناعات الكيماوية (م/270) بمساحة 4000 متر مربع بطاقة إنتاجية 120 ألف بطارية سنوياً، ومصنع الجلفنة على الساخن بشركة حلوان للآلات والمعدات (م/999) بمساحة 25.200 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية من 15000 طن إلى 20000 طن.

وتفقد اللودر Long life LD900 إنتاج شركة IMUT، وبالتعاون مع شركات الإنتاج الحربي ومركبة القتال المدرعة المصرية سينا (200) إنتاج مصنع 200 الحربي.