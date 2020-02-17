قطر والأمم المتحدة توقعان مذكرة تعاون بشأن تعزيز دور البرلمانات في مكافحة الإرهاب

وقعت دولة قطر ممثلة بمجلس الشورى، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة ممثلة في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب؛ بهدف توفير إطار للتعاون لتعزيز دور البرلمانات في التصدي للإرهاب والظروف ذات الصلة بهذه الظاهرة.

موسكو – سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، تنص المذكرة، التي تم توقيعها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على دخول مجلس الشورى القطري والأمم المتحدة في ترتيبات مباشرة، لإنشاء مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، يعنى بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب، يكون مقره في دولة قطر وتغطي أنشطته برلمانات دول العالم.

دولة قطر ممثلة بمجلس الشورى توقع على مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة ممثلة في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بهدف توفير إطار للتعاون لتعزيز دور البرلمانات في التصدي للإرهاب والظروف ذات الصلة بهذه الظاهرة، وتيسير التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. #قنا pic.twitter.com/kTb9RHaTOU — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 17, 2020

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وقّع المذكرة، رئيس مجلس الشورى القطري أحمد آل محمود، ووكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورنكوف، بحضور رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابريلا بارون.

وبهذه المناسبة، أكد آل محمود دور دولة قطر في مواجهة الإرهاب، لافتا إلى أن إنشاء المكتب في قطر "يأتي تأكيداً لثقة المجتمع الدولي في الجهود التي تبذلها دولة قطر لمكافحة الإرهاب ومعالجة جذوره وأسبابه"، على حد تعبيره.

ونوّه إلى دور البرلمانات الجوهري في منع الإرهاب ومكافحته لقيامها بوظائف أساسية في سن التشريعات، ووضع السياسات، وتخصيص الموازنات، ومراقبة أعمال الحكومات، وضمان تنفيذ التعهدات الدولية المتعلقة بالإرهاب.

من جانبه، أعرب فورنكوف عن تقديره لرئيس المجلس القطري، لالتزامه الشخصي والقوي لتقوية التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وقال: "إطار الشراكة سيمنح بالتأكيد الجهود الجماعية للأمم المتحدة والبرلمانات دفعة جديدة، لتعزيز مساهمات أفضل للبرلمانيين في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب".

ويقوم المكتب بتقديم المساعدات الفنية والتدريب لبرلمانات العالم لبناء القدرات للبرلمانيين من أجل فهم أفضل للمسائل المتعلقة بالإرهاب ومجابهتها.

كما يقوم بدعم تنفيذ المبادرات الرئيسية في إطار البرنامج المشترك للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، بشأن دور البرلمانات في التصدي للإرهاب والتطرف العنيف المؤدي للإرهاب، وتعزيز التنفيذ المتوازن والمتكامل لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وتم الاتفاق بين الجانبين على البدء مباشرة عقب التوقيع على المذكرة بالدخول في الترتيبات اللازمة لإنشاء المكتب في الدوحة في أقرب وقت.