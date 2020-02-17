حريق في الغرفة الخاصة بامتحانات كلية الحقوق بجامعة القاهرة في مصر... فيديو

اندلع حريق مساء اليوم الإثنين في إحدى كليات جامعة القاهرة في مصر نتيجة ماس كهربائي بحسب ما أعلنته السلطات.

وبحسب "بوابة أخبار اليوم" وقع الحريق في غرفة الكنترول التابعة لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة قد تلقت إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة داخل جامعة القاهرة

وكشفت المعاينة الأولية أن ماسا كهربائيا حدث في إحدى التوصيلات الكهربائية الخاصة بـ"مروحة سقف" نتج عنه احتراق كابل كهربائي وباب خشبي.

وكان مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة قد تلقى بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة بكلية الحقوق.

ودفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه ورئيس قسم الإطفاء، وأمكن محاصرة ألسنة النيران وحصرها بغرفة كنترول كلية الحقوق (الفرقة الثالثة)، ومنع خطر امتدادها إلى المباني المجاورة.

ولم يسفر الحريق عن إصابات، ونفذ رجال الإطفاء عملية التبريد لمنع تجدد الحريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.