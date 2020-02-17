الجيش العراقي يعلن مقتل أحد أفراده في هجوم إرهابي

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، مقتل أحد أفراد الجيش بهجوم إرهابي في محافظة ديالى شرقي البلاد، اليوم الاثنين.

وقالت خلية الإعلام الحربي، في بيان، نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع": "القوات الأمنية، التي كانت تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر إرهابية، تعرضت، في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، لهجوم، مما أدى إلى استشهاد مقاتل"، وفقا لمعلومات أولية عن الحادث.

وكانت القوات المسلحة العراقية، قد أعلنت في وقت سابق، اليوم الأربعاء، انطلاق المرحلة الأولى لعملية "أبطال العراق" على الحدود مع سوريا والأردن.

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم الإرهابي وعناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.

وأعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، قبل أن يتم القضاء عليه.