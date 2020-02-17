الأردن يدين موافقة إسرائيل على مد قطار بين تل أبيب والقدس

أدانت المملكة الأردنية موافقة إسرائيلية على مد قطار يصل بين تل أبيب والقدس إلى البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة.

وبحسب موقع "الغد" أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين موافقة السلطات الإسرائيلية على مد القطار السريع الواصل بين تل أبيب والقدس إلى البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، وإقامة محطات للقطار في البلدة القديمة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز أن "هذه الخطوة أحادية الجانب تعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)".

وشدد أنه "على إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، التقيّد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية أراضي محتلة منذ عام 1967، وعدم المساس بطابعها وهويتها واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني فيها".

وطالب الفايز المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته للتصدي للخطوات الإسرائيلية اللاشرعية واللاقانونية".