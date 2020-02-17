"الوطنية للنفط" الليبية: إنتاج النفط تراجع إلى 135745 برميلا في اليوم والخسائر 1.6 مليار دولار

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية تراجع إنتاج الخام إلى 135.745 برميل في اليوم، بحلول اليوم الاثنين، نتيجة للإقفالات التي طالت الموانئ وخطوط الأنابيب.

وأشارت المؤسسة في بيان لها إلى أن الخسائر جراء ذلك تصل إلى أكثر من 1.6 مليار دولار، بحسب موقع "أخبار ليبيا".

وطالب المؤسسة في بيانها "إنهاء الإقفالات غير المسؤولة والمخالفة للقانون لمنشآتها".

ودعت إلى "السماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فوراً من أجل ليبيا وشعبها".

وحذرت من "حملات التضليل الإعلامي فيما يتعلق بالوضع الحالي للوقود".

وأكدت المؤسسة على انها "ترجو من جميع المواطنين التعامل مع هذا التقرير باعتباره المصدر الوحيد للمعلومات الدقيقة والمحدثة".

وشددت على أنها "مستمرة في توفير المحروقات في المناطق الشرقية والوسطى بكميات كافية لسد احتياجات النقل ومتطلبات المواطنين".

وبحسب رويترز هبط إنتاج النفط في ليبيا بشكل حاد منذ الثامن عشر من يناير/ كانون الثاني بسبب قيام مجموعات موالية للقائد العسكري خليفة حفتر الذي مقره شرق ليبيا بإغلاق موانئ وحقول نفطية.