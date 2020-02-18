مغلق منذ عام 2005... إعادة فتح شارع في بغداد

أعلنت أمانة العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء، عن فتح شارع مغلق شمالي العاصمة.

وقالت الأمانة في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز"، إن الجهد الآلي والهندسي الخاص بأمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد وبمتابعة مكتب أمين بغداد، قام برفع الكتل الخرسانية عن شارع 28 ضمن منطقة الشعب شمال بغداد.

وأضافت الأمانة أنها باشرت أعمال تنظيف وتأهيل الشارع المغلق منذ عام 2005.

ويواصل المتظاهرون في العاصمة بغداد، وعموم محافظات وسط وجنوبي العراق، احتجاجاتهم الشعبية منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحتى الآن، لحين تلبية مطالبهم وعلى رأسها اختيار رئيس مستقل لحكومة مؤقتة تمهد لانتخابات مبكرة تحت إشراف دولي.

وأطلق النشطاء والمتظاهرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملات رفض واستنكار ضد تحول أصحاب القبعات الزرقاء من حامين إلى قامعين بالعصي، والتعذيب، بعد تمرير مرشح التسوية محمد توفيق علاوي، لرئاسة الحكومة الذي كلفه رئيس الجمهورية برهم صالح، وسط رفض شعبي واسع في عموم محافظات الوسط، والجنوب، وساحة التحرير حيث خرجت مسيرات احتجاج حاشدة ترفض علاوي.