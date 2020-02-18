سماع دوي انفجارات خلال مناورات إسرائيلية على الحدود مع لبنان

تجري القوات العسكرية الإسرائيلية مناورات حية، اليوم الثلاثاء، في منطقة مزارع شبعا المحتلة الواقعة بالقرب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وذكرت وكالة "​النشرة​" اللبنانية نقلا عن مراسلها في منطقة ​حاصبيا جنوبي لبنان​ عن سماع دوي انفجارات ضخمة في عمق ​مزارع شبعا​ يتردد صداها في قرى وبلدات منطقتي حاصبيا و​العرقوب​ دون أن يعرف مصدرها.

وبحسب المراسل، فإن الأصوات هي نتيجة التدريبات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة الواقعة على الحدود بين البلدين.

وتشمل المناورات الإسرائيلية التعاون بين القيادتيْن الشمالية والجنوبية والقوات البرية والجوية والبحرية بالإضافة إلى هيئة الاستخبارات.

ونوه المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن المناورات ستتواصل حتى يوم الأربعاء المقبل، ويهدف للحفاظ على جاهزية القوات على جميع الجبهات، حيث تم تخطيطه في إطار خطة التدريبات السنوية للعام 2020.