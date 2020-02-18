الرئاسة البيلاروسية: لوكاشينكو يزور مصر

أعلنت الرئاسة البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، سيقوم في 19-20 شباط/فبراير، بزيارة رسمية إلى القاهرة، يلتقي خلالها، مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للرئاسة: "سيقوم الرئيس البيلاروسي ، ألكسندر لوكاشينكو، بزيارة رسمية إلى مصر، في 19-20 شباط/فبراير. وفي القاهرة سيجري ألكسندر لوكاشينكو، محادثات مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي".

وسيناقش الرئيسان، بحسب البيان، تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة السيسي إلى مينسك، في صيف 2019، وأفق تطوير العلاقات التجارية الاقتصادية والإنسانية. وسيبحث الرئيسان مسائل التفاعل في المنصات الدولية، ضمان الأمن في المنطقة وفي العالم. ومن المخطط توقيع حزمة اتفاقات ثنائية بعد المحادثات.

وزار الرئيس المصري بيلاروس، في 17 حزيران/يونيو الماضي، حيث أجرى محادثات على أعلى مستوى، وعدداً من اللقاءات، تم في ختامها توقيع خارطة طريق لتطوير التعاون بين البلدين للفترة 2019-2020، وغيرها من الوثائق ذات الاهتمام المشترك.