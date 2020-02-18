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11:23 GMT18 فبراير/ شباط 2020
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    الخطوط الجوية القطرية

    قطر تعلن إرسال 8 طائرات محملة بمساعدات إلى الصين لمواجهة فيروس "كورونا"

    © REUTERS / NASEEM ZEITOON
    العالم العربي
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    أعلنت قطر إرسال 8 طائرات محملة بالمساعدات الطبية إلى الصين لمواجهة فيروس كورونا الذي ينتشر في البلاد.

    وقال الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة والرئيس التنفيذي للخطوط القطرية، أكبر الباكر، أمس الاثنين، إن "القطرية هي شركة الطيران العالمية الوحيدة التي عرضت نقل المساعدات الطبية إلى الصين مجانا، وهي لم توقف تسيير طائرات الشحن إلى هناك"، وذلك حسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

    وأضاف أن "القطرية ستسير 8 طائرات إلى الصين في نفس الوقت، يوم الجمعة المقبل، من بينها طائرتان إلى بكين و3 طائرات إلى شنغهاي، و3 طائرات إلى غوانزو"، مؤكدا أن "هذه الطائرات ستحمل مساعدات طبية تم تقديمها من الحكومة القطرية والناقلة القطرية ومن الدول وبالإضافة للسفارات الصينية".

    وذكر الباكر أن "إيقاف الرحلات إلى الصين لم يتم بسبب فيروس كورونا، بل بسبب التحديات التي تواجه العمليات التشغيلية"، مشيرا إلى أن "القطرية تدرس خيارات التعديل في الأنظمة التشغيلية للفصل بين طواقم الطائرات التي تذهب إلى الصين وإلى الدول الأخرى".

    ​وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، في وقت سابق اليوم، إن "عدد الوفيات نتيجة تفشي فيروس كورونا في البر الرئيسي للصين ارتفع إلى 1868 في نهاية يوم الاثنين، بزيادة 98 حالة عن اليوم السابق".

    وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول. وفقا لمنظمة الصحة العالمية، خارج الصين، تم اكتشاف 694 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في 25 دولة، منها ثلاث حالات مميتة.

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    الكلمات الدلالية:
    الخطوط القطرية, فيروس كورونا, الصين, قطر
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