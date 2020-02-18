لجنة برلمانية لبنانية تقترح قانونا لتيسير آلية محاسبة الوزراء

وأشار النائب آلان عون، من تكتل لبنان القوي، عبر حسابه على (تويتر)، إلى "اقتراح تعديل دستوري لتسهيل آلية محاسبة الوزراء بحيث تحصل مباشرة من القضاء وليس من البرلمان"، وذلك ضمن اجتماع لجنة الإدارة والعدل البرلمانية.

جلسة لجنة الإدارة والعدل اليوم:

- إقتراح قانون لمكافحة الفساد في القطاع الخاص بما أن كثير من حالات الفساد في القطاع العام مرتبطة بالعلاقات المشبوهة مع الشركات الخاصة الفائزة بالإلتزامات.

- اقتراح تعديل دستوري لتسهيل آلية محاسبة الوزراء بحيث تحصل مباشرة من القضاء وليس من البرلمان pic.twitter.com/1lMMLAgQ1j — Alain Aoun (@Alain_Aoun) February 18, 2020

​من جانبه، غرد النائب ووزير المال السابق، علي حسن خليل، من كتلة التنمية والتحرير، بقوله "أصبحنا بحاجة ماسة إلى تعديل النصوص ورفع الحصانة للسماح بالتحقيق مع الوزراء في كل ما يتعلق بالفساد والجرائم الواقعة على المال العام".