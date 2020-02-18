حراك عشائري غير مسبوق في قرية خربة عمو السورية بهدف إخراج القوات الأمريكية...صور وفيديو

تشهد قرية خربة عمو في ريف القامشلي، اليوم الثلاثاء، تجمعا عشائريا يطالب بإخراج القوات الأمريكية من المنطقة.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، فقد نظمت العشائر السورية في محافظة القامشلي فعاليات لتجمع عشائري بهدف تأكيد دعم العشائر السورية للجيش السوري والمطالبة بخروج "قوات الاحتلال الأمريكي" من الأراضي السورية.

وتشهد القرية حراكا عشائريا غير مسبوق، منذ أيام، على خلفية مقتل طفل برصاص القوات الأمريكية، في قرية خربة عمو، ما أثار غضبا شعبيا عارما.

ونظم مشايخ العشائر السورية ندوات واجتماعات على خلفية الحادثة، جميعها طالبت بإخراج القوات الأمريكية من البلاد، معتبرة تواجدها احتلال يهدف إلى سرقة النفط السوري.

وشهدت محافظة الحسكة، الأسابيع الماضية، غضبا شعبيا، عقب دخول دورية أمريكية إلى قرية خربة عمو السورية، وقيام السكان المحليين بمنعها، والاشتباك معها بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتل الطفل فيصل خالد المحمد.

ورفع مشيعو الطفل شعارات "ارحلوا فورا"، واجتمعت العشائر والسكان من مختلف أرجاء المحافظة، ليقفوا إلى جانب أهل الضحية ويعبروا عن تضامنهم، مؤكدين أنهم لن يقفوا متفرجين ليروا أبناءهم ينالون نفس المصير.