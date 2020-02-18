المبعوث الأممي إلى ليبيا يعلن انطلاق جولة المحادثات الثانية للجنة العسكرية في جنيف

أعلن المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم الثلاثاء، انطلاق جولة المحادثات الثانية للجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» في جنيف بعد قليل.

وأضاف سلامة، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، اليوم الثلاثاء، أن "الوضع الميداني في ليبيا هش، وفي أغلب الأحيان يجري انتهاك وقف إطلاق النار".

وقال إن "مقررات مؤتمر برلين بشأن ليبيا جرى اعتمادها من قبل مجلس الأمن الدولي"، مؤكدا أن "مؤتمر برلين كان مهما في مسار طويل".

وأعلن المبعوث الأممي، أن المؤتمر الدولي حول ليبيا يعقد في مارس بمدينة روما، داعيا الأطراف الليبية لاحترام قرارها بقبول الهدنة.

وأكد غسان سلامة، أن هناك خروقات حدثت بعد 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، من قبل الدول التي التزمت بالتهدئة في ليبيا.

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.