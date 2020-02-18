السودان ينفي زيارة أي وفد من المحكمة الجنائية الدولية لأراضيه لبحث تسليم البشير

نفى وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، زيارة أي وفد من المحكمة الجنائية الدولية للخرطوم، لبحث تسليم المتهمين في جرائم دارفور، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، لافتا إلى أن هناك مشاورات جارية معهم.