الجيش الليبي يعلن تدمير سفينة تركية في ميناء طرابلس البحري

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، تدمير سفينة تركية في ميناء طرابلس البحري تحمل على متنها أسلحة وذخائر.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش، "تم تدمير السفينة التركية المحملة بالأسلحة والذخائر والتي رست هذا الصباح في ميناء طرابلس".

من جانبه، أكد العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي، أن الجيش قصف سفينة تركية محملة بالأسلحة والذخائر لتسليمها إلى المليشيات المسلحة، بعد وصولها إلى ميناء طرابلس البحري.

وأوضح المحجوب، في تصريحات مع قناة العربية، أن "استهداف السفينة جاء بعد التأكد من حمولتها"، مضيفا أنها "قدمت من تركيا، في خرق واضح لاتفاقيات حظر إرسال السلاح نحو ليبيا والجهود الأممية لتثبيت وقف إطلاق النار في البلاد".

يتبع...