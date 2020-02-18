حفتر: متمسكون بإخراج مرتزقة الغزو التركي

استقبل قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، السفير الأمريكي في بلاده ريتشارد نورلاند، اليوم الثلاثاء، لبحث سبل تعزيز الأمن والحفاظ على سيادة لبييا.