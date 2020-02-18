مباحثات روسية قطرية حول مكافحة الإرهاب والجريمة الإلكترونية

ناقش سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، في الدوحة، الحرب ضد الإرهاب الدولي والجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى قضايا الأمن الاقتصادي.

وحضر المشاورات الروسية القطرية، التي عقدت اليوم الثلاثاء في الدوحة، من الجانب القطري، رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، ومستشار الأمير لشؤون الأمن القومي محمد المسند ورئيس جهاز أمن الدولة عبد الله الخليفي.

كما حضر الاجتماع ممثلون عن عدة وزارات وإدارات في البلدين.

وقال باتروشيف "الاتصالات الأمنية تعتبر عنصرا هاما في التعاون الثنائي"، وعبر عن ارتياحه للتطور المستمر للعلاقات بين البلدين.

كما شكر الجانب القطري على المشاركة المنتظمة في الاجتماعات الدولية التي تنظمها روسيا للممثلين الساميين المسؤولين عن القضايا الأمنية.

وقال السكرتير الصحفي لمجلس الأمن في روسيا الاتحادية، يفغيني أنوشين، للصحفيين عقب المشاورات ، "تبادل الطرفان وجهات النظر حول قضايا الأمن الدولي والإقليمي، مع إيلاء اهتمام خاص لمشاكل مكافحة الإرهاب الدولي".