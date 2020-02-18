الإمارات تعلن موعد انطلاق النسخة الرابعة لمعرضي "يومكس" و"سيمتكس"

تستضيف الإمارات معرض الأنظمة غير المأهولة "يومكس 2020" ومعرض المحاكاة والتدريب "سيمتكس 2020"، خلال الفترة من 23 إلى 25 فبراير/ شباط الجاري، وينطلق المعرضان في نسختهما الرابعة، الأحد المقبل.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مشيرة إلى أن شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك"، استكملت استعداداتها لانطلاق الدورة الرابعة من المعرضين، مشيرة إلى أنها تعد الأكبر في تاريخهما منذ انطلاقتهما الأولى في عام 2015.

وأضافت: "يتم تنظيم المعرضين، من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة، وتعقد الدورة الحالية بمشاركة مؤسسات محلية وإقليمية وعالمية متخصصة، لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات في صناعات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب".

ويتم عرض تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والاتجاهات العالمية المستقبلية في هذه القطاعات، لوفود حكومية ومجموعة من الوكالات والجهات المتخصصة بهذه القطاعات والهيئات المدنية، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى قول اللواء الركن طيار علي محمد مصلح الأحبابي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين: "يدعم معرضا يومكس وسيمتكس رؤية واستراتيجية دولة الإمارات لاستشراف المستقبل".

وأضاف، في مؤتمر صحفي عقد اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض: "يعزز المعرضان الجهود الرامية للنهوض بمفاهيم الابتكار والحداثة ودعم أهداف عام 2020، عام الاستعداد للخمسين من خلال الارتقاء بتقنيات المستقبل".

وأكد الأحبابي أن المعرضين يدعمان تقنيات الروبوت والذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، وطرحهما للأنظمة والمنتجات المبتكرة التي تخدم جميع القطاعات المدنية والأمنية.

ويقول حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك": "عدد الشركات العارضة ارتفع في الدورة الرابعة ليصل إلى 163 شركة بنسبة نمو بلغت 33 في المئة، مقارنة بالدورة الماضية في عام 2018"، مضيفا: "زادت المساحة الكلية للمعرضين بنسبة 40 في المئة، لتصل إلى 25 ألف متر مربع، مقارنة مع مساحة الدورة السابقة للمعرضين، في حين وصل عدد الدول المشاركة إلى 30 دولة بالإضافة إلى 7 أجنحة وطنية".

وتشارك 63 شركة إماراتية في المعرضة، وتشكل ما نسبته 40 في المئة، من مجموع الشركات العارضة الكلي، بحسب "وام"، التي أشارت إلى أنه من المتوقع أن يستقطب المعرضان أكثر من 18 ألف زائر من جميع أنحاء العالم، بنسبة نمو تتجاوز الـ50 في المئة، مقارنة بالدورة الماضية.

ويغطي جدول أعمال المؤتمر أربعة مواضيع رئيسية تشمل: الأبعاد البشرية، والمهام والعمليات، والقطاع والسوق، وأمن المنافذ، ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين في المؤتمر إلى 600 شخص بمعدل ارتفاع يصل إلى 100 في المئة، مقارنة بالدورة السابقة.