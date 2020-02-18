مصر للطيران تستأنف رحلاتها بين شرم الشيخ والأقصر

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية أن شركة مصر للطيران استأنفت الرحلات الجوية بين مدينتي شرم الشيخ والأقصر، وذلك بعد توقف استمر لعدة سنوات، مشيرة إلى أن أولى هذه الرحلات ستكون يوم الخميس المقبل الموافق 20 شباط/فبراير.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، إنه "في إطار سياسة ربط البحر الأحمر بآثار وادي النيل في صعيد مصر، وربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية وإتاحة المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها أمام السائحين، وفي إطار التنسيق الدائم بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني، بدأت شركة مصر للطيران بتشغيل أولى رحلاتها بين مدينة شرم الشيخ والأقصر وذلك لأول مرة منذ توقف دام عدة سنوات".

وأوضحت الوزارة "ستنطلق هذه الرحلات ابتداءً من الخميس الموافق 20 شباط/ فبراير الجاري، بواقع رحلة أسبوعية".

كما أعلنت وزارة الآثار أنها ستهدي زيارة مجانية لمقبرة الملكة نفرتاري بالبر الغربي بالأقصر، لركاب أول رحلة لهذا الخط، حيث تبلغ سعر تذكرة زيارة هذه المقبرة 1400 جنيه مصري (نحو 90 دولار أمريكي).

وتعمل مصر منذ عدة سنوات على تعزيز النقل الداخلي بين المحافظات، خاصة المحافظات السياحية، عن طريق إنشاء طرق جديد وإخضاع الطرق الحالية إلى عمليات تجديد، وتدشين خطوط طيران مباشرة بين المدن.