 نتنياهو مهاجما حماس: إما الهدوء أو توجيه ضربة لم تحلم بها

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن أي تهدئة في قطاع غزة ستشمل إعادة الجنود والمواطنين الإسرائيليين المفقودين.

وأكد نتنياهو في حوار لإذاعة الجيش الإسرائيلي "تساهال"، صباح اليوم، الثلاثاء، أنه يسعى لتحقيق الهدوء على جبهة غزة، مشيرا إلى أنه لا يمكن حاليا الجزم بأن يكون هناك تهدئة.

وأضاف رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي: "على حماس أن تعلم أنه إما الهدوء التام، أو سنوجه لهم ضربة لم يحلموا بها، في عملنا لا نضع في حساباتنا الجداول الزمنية السياسية".

وأكد نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي مستعد للتعامل مع أي سيناريو محتمل، بما في ذلك إمكانية شن عملية عسكرية، وبأن تلك العملية ليست مرتبطة بالوضع السياسي. ويقصد نتنياهو الانتخابات البرلمانية للكنيست الإسرائيلي، والمقررة في الثاني من الشهر المقبل.