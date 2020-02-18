وزير الخارجية القطري: نتخذ خطوات ملموسة لتعزيز العلاقات مع بلجيكا

ويقوم وزير خارجية قطر، بزيارة إلى بلجيكا، التي يقول إن بلاده تسعى لتعزيز العلاقات الثنائية معها في شتى المجالات.
وكتب محمد بن عبد الرحمن، على "تويتر": "قطر تتخذ خطوات ملموسة لزيادة تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات".
وأضاف: "نتقاسم مع بلجيكا الرغبة الحقيقية لتعزيز روابط الصداقة القوية، التي تجمع بلدينا الصديقين".
#قطر تتخذ خطوات ملموسة لزيادة تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات. نتقاسم مع #بلجيكا الرغبة الحقيقية لتعزيز روابط الصداقة القوية التي تجمع بلدينا الصديقين. pic.twitter.com/Vhy9ayIhdc— محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) February 18, 2020
وقالت السفارة القطرية في بلجيكا، على موقعها الرسمي، إن وزير الخارجية القطري، عقد اجتماعا مشتركا مع فيليب غوفين، وزير الخارجية بمملكة بلجيكا، التي يزورها حاليا.
وتابعت: "جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، والقضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".
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