المبعوث الأممي إلى اليمن: حان الوقت لتشكيل حكومة شاملة عبر عملية انتقالية

دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث إلى تشكيل حكومة شاملة في اليمن عبر عملية انتقالية، مجددا التأكيد على أنه لا حلَّ عسكريا للنزاع.

القاهرة - سبوتنيك. وقال غريفيث في إفادة أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء " التصعيد العسكري يمكن ان يقلب المكاسب التي تحققت من التهدئة ويجعل السلام اكثر صعوبة"، مضيفا "ندعو الأطراف اليمنية الى ايقاف التصعيد العسكري".

وتابع غريفيث "يمكن تحقيق السلام في اليمن عبر تنازلات وتسوية سياسية بين الاطراف المتصارعة بوساطة الأمم المتحدة"، مؤكدا "حان الوقت لتشكيل حكومة شاملة عبر عملية انتقالية فلا حل عسكرياً في اليمن".

وصل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن، مارتن غريفيث، الأحد الماضي، إلى العاصمة اليمنية صنعاء في ثاني زيارة خلال أسبوع.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.