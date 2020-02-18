الجيش الإسرائيلي ينشئ هيئة خاصة لمتابعة استراتيجية المعركة والمواجهة مع إيران

أقر الجيش الإسرائيلي اليوم سلسة تغييرات في هيئة الأركان، منها إنشاء هيئة خاصة لمواجهة "التهديد المتصاعد من إيران".

القاهرة - سبوتنيك. وقال متحدث الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان اليوم:

"نظرًا للتهديد المتصاعد من إيران سيتم إنشاء هيئة جديدة بقيادة ضابط برتبة ميجر جنرال لمتابعة موضوعين جديدين: تخطيط ومتابعة الاستراتيجية العسكرية وتركيز النشاطات لبلورة وتخطيط المعركة في مواجهة الجبهة الإيرانية".

وبحسب البيان ستتم الموافقة لاحقًا على طريقة تعامل الهيئة الجديدة مع الجبهة الإيرانية، وأنّ هذه التغييرات ستدخل حيز التنفيذ خلال صيف العام 2020.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قال اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل رصدت ملامح ضعف الدور الإيراني في المنطقة، وذلك بالإشارة لهجمات تنفذها إسرائيل ضد مواقع زعمت أنها تابعة لإيران في سوريا ولبنان في السنوات الأخيرة.

وقال بينيت، خلال مشاركته في مؤتمر للتقنيات الأمنية، حسبما نقلت عنه قناة (آي 24 نيوز) الإسرائيلية، "هناك مؤشرات أولية لضعف ودراسة مسار جديد لإيران في سوريا".

وأضاف بينيت "إسرائيل تنتقل من مفهوم دفاعي إلى هجومي، ويجب إضعاف وتدمير رأس الأخطبوط، من أجل إصابة أذرعه".