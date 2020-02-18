محمد بن راشد: وضعنا القطعة الأخيرة في "مسبار الأمل" لاستكشاف "الكوكب الأحمر"

قال حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن بلاده تنضم لدول عظمى في مجال غزو الفضاء، مشيرا إلى أن "مسبار الأمل" لاستكشاف المريخ سينطلق في يوليو/ تموز المقبل.

وكتب على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "دولة الإمارات تنضم، اليوم، لدول عظمى في مجال غزو الفضاء والوصول للكوكب الأحمر"، مضيفا: "عيوننا في السماء وأرجلنا على الأرض، وطموحاتنا لا سقف لها".

دولة الامارات اليوم تنضم لدول عظمى في مجال غزو الفضاء والوصول للكوكب الأحمر ... عيوننا في السماء ... وأرجلنا على الأرض .. وطموحاتنا لا سقف لها ... دولتنا تخطو نحو مستقبل مختلف .. وتبدأ مرحلة جديدة في مسيرتها التنموية pic.twitter.com/mIjsaeEcjz — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 18, 2020

وتابع: "دولتنا تخطو نحو مستقبل مختلف، وتبدأ مرحلة جديدة في مسيرتها التنموية".

وأضاف، في تدوينة أخرى: "خلال زيارة (مركز محمد بن راشد للفضاء)، وضعنا مع مهندسينا الإماراتيين القطعة الأخيرة في مسبار الأمل".

وتابع: "سيقطع المسبار 500 مليون كم بداية من يوليو/ تموز المقبل"، مضيفا: "إنجازنا الأكبر مهندسينا وأبناؤنا، الذين راكموا معارف ضخمة في تكنولوجيا الفضاء، وأضافوها لمسيرة الدولة العلمية".

أثناء زيارة مركز محمد بن راشد للفضاء ... وضعنا مع مهندسينا الإماراتيين القطعة الأخيرة في مسبار الأمل ... سيقطع ٥٠٠ مليون كم بداية من يوليو القادم .. إنجازنا الأكبر مهندسينا وأبناؤنا الذين راكموا معارف ضخمة في تكنولوجيا الفضاء .. وأضافوها لمسيرة الدولة العلمية pic.twitter.com/8JxxoJWR7v — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 18, 2020

وبدأ العمل بمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، الذي يحمل اسم "مسبار الأمل" منذ يوليو/ تموز 2014 ، ويمثل نقطة تحول في تاريخ الإمارات، لتصبح بين 26 مهمة نجحت في الوصول إلى الكوكب الأحمر أطلقتها 9 دول حول العالم، بحسب موقع "الإمارات اليوم"، الذي أوضح أنه سيتم التحكم بالمسبار في مداره حول المريخ بشكل كلي من أراضي دولة الإمارات وبأيدي فريق "مركز التحكم الأرضي" التابع لمركز محمد بن راشد للفضاء.

ولفت الموقع الإماراتي، إلى أن هدف "مسبار الأمل" هو دراسة حالة الطقس في الكوكب الأحمر وتأثير التغيرات في الطبقة السفلى على الطبقات العليا وتلاشي الغلاف الجوي والتغيرات المناخية الموسمية ليقدم بيانات جديدة للإنسانية يتم رصدها للمرة الأولى، حيث يعمل على إرسال 1000 غيغابايت من البيانات والمعلومات للمجتمع العلمي حول العالم ستكون متاحة لأكثر من 200 جهة علمية وبحثية حول العالم.