بوتين يوقع مرسوما بإقالة مساعد له

وقال المكتب الصحفي للكرملين اليوم الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما "بشأن إعفاء فلاديسلاف سوركوف من منصب مساعد الرئيس".



يشار إلى أن هذا المرسوم يدخل حيز التنفيذ من تاريخ توقيعه.

وكان الكرملين، أعلن في شهر يناير الماضي تعيين العديد من الوزراء السابقين مساعدين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأصدر الكرملين بيانا جاء فيه: "وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قرار تعيين وزير التنمية الاقتصادية السابق مكسيم أوريشكين في منصب مساعد الرئيس الروسي".

وأضاف البيان: "كما وقع بوتين قرار تعيين كل من نائب رئيس الحكومة السابق دميتري كوزاك ووزير الثقافة السابق فلاديمير ميدينسكي، في مناصب مساعدين للرئيس في الإدارة الرئاسية".