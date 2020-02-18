بوغدانوف يلتقي قيادات حماس في قطر

التقى نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، بأعضاء قيادة حركة "حماس"، خالد مشعل، وموسى أبو مرزوق وسامي خاطر، في العاصمة القطرية الدوحة، حيث بحثوا التسوية الفلسطينية -الإسرائيلية.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، "جرى خلال المباحثات تبادل متعمق للآراء حول مسألة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وآفاق حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس القانوني الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، عن خطته لتسوية القضية الفلسطينية - الإسرائيلية ، المعروفة بـ "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارته، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.

وتنص "صفقة القرن" على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل، وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية، الأمر الذي رفضه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدا أن شعبه يصر على الاعتراف بدولة فلسطين في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وأعلنت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي أيضا، رفضهما لـ"صفقة القرن"، ووصفتها بغير العادلة، كما دعت المجتمع الدولي إلى مقاومة محاولات إسرائيل الرامية إلى تنفيذها.