مصر... موجة جديدة من انخفاض درجات الحرارة وأمطار

قال خبير الأرصاد والتحاليل الجوية المصري وحيد سعودي، إنه من المنتظر أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمالي وشرقي مصر بدأ من غد الأربعاء وحتى الاثنين 24 فبراير.

وبحسب موقع "بوابة أخبار اليوم"، أضاف سعودي "يصاحب ذلك سقوط أمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على كل المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط وعلى بورسعيد يمتد تأثيرها خلال هذه الفترة على شمال الدلتا والقاهرة والغردقة ورأس غارب وأيضا على وسط وجنوب سيناء عند شرم الشيخ".

وتابع قائلا "سيحدث نشاط محدود للرياح مما يزيد من إحساسنا ببرودة الطقس وإلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية فوق مسطحي البحرين المتوسط والأحمر".

وأكد سعودي أن "الطقس بصفه عامة مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد يكون شتويا معتدل على محافظات الصعيد خلال ساعات النهار يكون شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء".

وأشار إلى أنه "ستتفاوت شدة هطول الأمطار من محافظة لأخرى حسب التوزيعات الضغطية وموقعها الجغرافي ومن أكثر المحافظات عرضه لسقوط الأمطار فيها هي كل المدن والمحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال سيناء عند رفح والعريش يأتي فى المقام الثاني مد ومحفظات الدلتا والقاهرة والغردقة ورأس غارب ووسط وجنوب سيناء ثم محافظات شمال الصعيد".

وأوضح أن "أكثر الأيام المؤهلة لسقوط الأمطار فيها اعتبارا من مساء اليوم والأربعاء ثم يومي الأحد والاثنين القادمين".

ونصح سعودي بالاستمرار فى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار الـ 24 ساعة حتى نهاية شهر فبراير والابتعاد عن الأنشطة البحرية خاصة فوق مسطح البحر المتوسط والقيادة بهدوء على الطرق خاصة السريعة.